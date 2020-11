Lukaku e Lautaro in mostra, torna il tandem perfetto: ora tocca all'Inter

L'ultima sosta per le nazionali di questa annata ha evidenziato l'ottima condizione fisica di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Gli attaccanti dell'Inter sono stati decisivi nei successi delle rispettive nazionali.

Lukaku è tornato a segnare. Ieri sera contro la Danimarca di Christian Eriksen, il centravanti belga ha realizzato una doppietta nel successo 3-2 del Belgio. Nel precedente match giocato contro l'Inghilterra e vinto dalla squadra del ct Martinez, Lukaku è stato prezioso con un salvataggio di testa sulla linea e solo il portiere inglese Pickford ha negato la gioia del gol all'attaccante.

Lautaro ha giocato titolare negli ultimi due impegni dell'Argentina. Il ct Scaloni punta sull'attaccante nerazzurro. Contro il Perù, Lautaro ha segnato la rete del definitivo 2-0.

Gol importanti per gli attaccanti dell'Inter, che ora torneranno a disposizione di Antonio Conte per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Torino. La coppia gol nerazzurra è pronta a tornare in campo insieme dal primo minuto. La coppia perfetta, che ha funzionato bene nella passata stagione e che ora deve riprendersi l'Inter e trascinarla nuovamente in campionato e Champions League.