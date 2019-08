Lukaku duro con lo United: "Era sempre colpa mia"

Romelu Lukaku ospite a LightHarted Podcast, è stato intervistato da Josh Hart, ed ha parlato del suo turbolento passato al Manchester United. Al calciatore belga, da quello che traspare, sembrava mancare la tranquillità necessaria per vestire la maglia dei Red Devils. L'auspicio è che, ritrovata la serenità, possa esprimersi al meglio con la maglia nerazzurra.

"Dovevano trovare qualcuno a cui dare la colpa. Era sempre colpa di Pogba, di Alexis Sanchez oppure mia. Eravamo sempre noi tre, ogni volta. Tantissime persone non credono che io avrei dovuto fare parte di quel sistema. Queste sono le sensazione che trasparivano dalle conversazioni che ho avuto. A me fa molto sorridere il fatto che con il club le cose andassero male, ma quando mi trovavo in nazionale ero felicissimo. Credo ci sia qualcosa che non vada, è colpa mia? Non ho giocato le ultime tre settimane della stagione e ho avuto altre tre settimane prima di andare in Nazionale. Ma ero lì e stavo lavorando, nessuno si è lamentato".