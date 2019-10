Lukaku cuore d'oro. La sua promessa in caso di 50 gol con il Belgio

Romelu Lukaku ha segnato fino ad ora 49 gol con la maglia del Belgio. Il numero 9 è alla ricerca del 50esimo centro con la propria nazionale. L'attaccante nerazzurro dovrebbe soltanto uno dei due match validi per le qualificazioni, visti i suo problemi fisici appena risolti. Tramite un video, l'ex Manchester United ha fatto una promessa:

"Ciao a tutti. Come sapete finora ho segnato 49 gol con la Nazionale. Per il mio cinquantesimo centro vorrei regalare cinquemila biglietti a Kom op tegen Kanker e alla Diabetes League perché sono due organizzazioni che mi stanno molto a cuore. Ho perso persone importanti nella mia vita a causa del cancro e una persona molto importante nella mia vita soffre di diabete. Vorrei regalare dei biglietti a queste organizzazioni. Voglio donare dei tagliandi anche al Belgian Fans Club 1985, che ci hanno supportato sin dall’inizio. Hanno seguito il nostro percorso dall'inizio sino ad ora. Speriamo di passare dei bei momenti insieme. È anche un modo per ringraziare la gente per tutto il sostegno che ho ricevuto negli ultimi nove, quasi dieci anni, con la Nazionale. Grazie e a presto".