Lukaku convocato dal Belgio. Martinez: “Può raggiungerci lunedì”

Nonostante lo stop imposto dell'Ats di Milano nella giornata di ieri, Roberto Martinez, ha convocato comunque Romelu Lukaku per i prossimi impegni valevoli per la qualificazione ai mondiali del 2022 del Belgio.

Il commissario tecnico della nazionale belga ha spiegato nel corso della conferenza stampa, che il centravanti nerazzurro potrebbe aggregarsi al gruppo già il prossimo lunedì, tutto dipenderà dagli esiti dei tamponi. Ecco le parole di Martinez:

"Adesso dobbiamo valutare giorno per giorno, non credo che possiamo decidere ora di non convocarlo visto che la terza partita è ancora lontana. Speriamo che Lukaku possa ancora raggiungerci. Dipenderà tutto dai test di lunedì: se tutti i giocatori dell'Inter risulteranno negativi, c'è la possibilità che Lukaku possa giocare con il Belgio. Resta da vedere se il Governo e le autorità locali daranno il via libera".