Lukaku, Conte non si espone più di tanto: "Lo conosco molto bene"

"Lukaku è un giocatore del United. Lo conosco molto bene già dai tempi in cui ero allenatore del Chelsea". Poche e sibilline parole quelle di Antonio Conte riguardo l'obiettivo più desiderato del mercato interista.

Il giocatore, che oggi non ha nemmeno svolto la seduta di allenamento, domani non scenderà in campo. A confermarlo è stato il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer.

Per giustificare tale scelta, il manager norvegese ha detto che l'ex Everton è fuori forma. Se sia vero o se sia una strategia di mercato, lo scopriremo solo nei prossimi giorni...