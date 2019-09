Lukaku chiaro sul razzismo e sulla Nord: le dichiarazioni dell'attaccante

Romelu Lukaku ieri sera è stato "risparmiato" dal c.t. del Belgio contro il San Marino. A fine partita, l'attaccante nerazzurro ha parlato nuovamente dell'episodio razzista avvenuto a Cagliari.

Queste le sue parole: “Ho visto i messaggi dei tifosi sui social che mi dicono che l’Italia non è razzista, però adesso mi concentro solo sul calcio. Su tutto il resto ho già detto quello che dovevo dire: credo comunque che sia più importante che si parli delle mie prestazioni con l’Inter: ho avuto questo ‘incidente’ ma bisogna voltare pagina. Lotterò sempre contro cose come il razzismo.

Sono molto felice dell’Inter, la squadra è molto buona, abbiamo fatto due vittorie, dobbiamo continuare a lavorare duro per migliorare, questa è l’unica maniera per raggiungere i nostri obiettivi, per arrivare dove vogliamo. Tutto sta andando bene in Italia, ringrazio i tifosi per l’accoglienza, spero di continuare bene la mia esperienza all’Inter, al momento andiamo a gonfie vele”.