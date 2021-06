Lukaku: "Chelsea o Inter? Tu o Ibrahimovic?" Queste le risposte del belga

Lukaku ha rilasciato, a ridosso dell'inizio dell'Europeo che vivrà da protagonista con il suo Belgio, un'intervista a Hln. Be durante la quale gli sono state poste diverse domande secche. Qual'è stata la partita migliore che ha giocato nel mondiale con la sua nazionale, quella contro il Giappone o con gli Stati Uniti? "Oh, cuore mio. Umm... Quella con gli USA è stata davvero fantastica. Come un tiro a segno. Mi è piaciuto anche lo stadio".

Qual' stato il miglior giocatore, Maradona o Drogba? L'attaccante non ha dubbi, l'ivoriano. Semplicemente perché lo ha visto giocare e lo ha fatto sognare.

E poi, meglio l'Inter o il Chelsea? Anche qui non c'è da discutere. "L'Inter. Ho vinto con il club nerazzurro ed era una cosa che sognavo da bambino. In un posto ho avuto successo e nell'altro è stato un fallimento".

E poi, come non tornare al duello con Ibra. E chi è il migliore tra i due? "Scelgo me stesso. Qualsiais giorno della settimana. Amo me stesso"