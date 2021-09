Lukaku, che sfortuna! Ora i tifosi del Chelsea fanno gli scongiuri

Romelu Lukaku lascia il ritiro del Belgio.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciatore ha avuto un fastidio muscolare alla coscia. "Nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 contro la Repubblica Ceca, Lukaku aveva aperto le marcature per il Belgio (vittorioso per 3-0) e aveva fornito al milanista Saelemaekers l'assist per la terza rete. Poi, all'81', ha lasciato il campo dolorante, sostituito da Batshuayi. Mercoledì - scrive il quotidiano torinese sul suo sito internet - l'ex Inter salterà il match esterno contro la Bielorussia con tifosi del Chelsea a fare i dovuti scongiuri". Non si sa infatti se Lukaku sarà o meno a disposizione per il match di Premier League contro l'Aston Villa.

Il centravanti del Belgio, nella sua ultima apparizione nel campionato inglese contro il Liverpool, non aveva brillato. Anzi. Contro la coppia di difesa formata da Joel Matip e Virgil Van Dijk ha patito molto e ha avuto pochissime possiblità di girarsi e puntare la porta. Questo fattore non era passato inosservato alla redazione del Sun che ha valutato il lavoro di Lukaku leggermente al di sotto della sufficienza ma comunque inusuale per le sue capacità. Più "dura" invece la redazione del Daily Mail, che aveva rifilato al centravanti belga un 5 in pagella commentando il suo operato così: "Rispetto a quella dell'Arsenal affrontata settimana scorsa, la difesa del Liverpool con lui è stata molto più severa. Il suo unico tiro è stato innocuo e facilmente leggibile dal portiere Alisson".