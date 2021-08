Lukaku, che critiche! Dall'Inghilterra: 'Non il top. Il Chelsea non vincerà'

Non sarà facile per Romelu Lukaku vincere la diffidenza degli inglesi. Così, almeno, a giudicare dall'articolo del Mirror sull'affare - ormai in via di definizione - che vedrà il centravanti belga trasferirsi dall'Inter al Chelsea per una cifra record, di oltre 100 milioni.

Sul sito del giornale britannico si legge: "L'attaccante dell'Inter non è ancora tra quelli di livello mondiale". Nell'articolo inoltre si pongono dubbi sul fatto che Lukaku possa aiutare il Chelsea a vincere il titolo e avvicinarsi alle rivali.

Il pensiero dell'autore dell'articolo è il seguente: "Non posso ancora dire che il belga sia diventato il giocatore d'élite di livello mondiale che speravo e credevo. Questo è il motivo per cui mi chiedo se il Chelsea stia commettendo un errore nel cercare di riprenderlo, in un accordo che lo renderebbe un trasferimento record in Gran Bretagna".

E sulle possibilità del Chelsea con Lukaku: "Non lo vedo avvicinarsi così tanto al titolo della Premier League, o addirittura non si può garantire che difenderanno il loro titolo di Champions League in questa stagione".

"Ci sono molti più attaccanti mobili di Lukaku, e che costerebbero 40-50 milioni anziché 110 o 120", la bordata.

Insomma, non proprio un benvenuto per l'ormai ex centravanti nerazzurro che non gode - evidentemente - di grande considerazione in Premier, dove è reduce dall'agrodolce esperienza al Manchester United, club da dove due estati fa l'Inter lo ingaggiò su indicazione di Antonio Conte.