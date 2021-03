Lukaku, buone notizie notizie dal Belgio. L'Inter e Conte sorridono

Giungono buone notizie per l'Inter e soprattutto per Antonio Conte, il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha confermato in conferenza stampa che, "De Bruyne e Lukaku non giocheranno per 90 minuti, questo è certo. Quando ci sono così tante competizioni non vuoi perdere tempo. Abbiamo avuto molte risposte, quando sei in nazionale è importante mostrare cosa puoi insegnare. È importante allenarsi bene e mostrare cosa sai fare".

Big Rom non giocherà tutti i tempi regolamentari con la Bielorussia, arrivando così più fresco e forte dei gol segnati, alla corte di Antonio Conte in vista della fondamentale sfida contro il Bologna.