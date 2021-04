Lukaku: "Bella scelta quella di venire all'Inter. Cresciuti in mentalità"

Decisivo anche oggi, Romelu Lukaku, autore del gol vittoria contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di Inter Tv della partita che ha portato la squadra nerazzurra a più otto sul Milan.

Ecco le sue parole:

Sui 20 gol in due stagioni consecutive: "Bello, ho fatto una bella scelta a venire all'Inter perchè ho visto il livello dei giocatori e dell'allenatore che ha fatto tantissimo per avermi. Io lavoro per la squadra e la aiuto, senza la squadra non sono nessuno. Facciamo un bel lavoro tutti insieme, vogliamo vincere: c'è un obiettivo e dobbiamo continuare così".

Sulla pressione: "Mi piace, mi da stimoli. A livello di mentalità tutti siamo cresciuti, cambiando la pressione in energia positiva. E questa aiuta in campo".

Poi gli auguri di Pasqua: "Buona Pasqua a tutti, vi auguro di passare dei bei momenti con le vostre famiglie. Peace!".