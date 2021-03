Lukaku "Belgian Sniper": con l'Inter non sbaglia un rigore

25 gol in stagionale, 19 in Serie A. 59 gol in totale con la maglia dell'Inter in 85 presenze. Una media da fenomeno per Romelu Lukaku: 1,44 gol a partita. In queste realizzazioni spicca un dato: Big Rom ha calciato 14 rigori, trasformandoli tutti, e 13 di questi spiazzando il portiere. Personalità, precisione e freddezza: ora questi aggettivi fanno parte del repertorio di Lukaku, il "Belgian Sniper".

Dal dischetto è praticamente infallibile, ma Romelu non è solamente gol: è uomo spogliatoio, leader carismatico ma non solitario, non è l'uomo immagine, ma una parte di essa, perchè prima di tutto viene il gruppo. In campo lo si nota, corsa e sacrificio al servizio dei compagni.

Freddo dal dischetto, ma "caloroso" quando serve esserlo, per infiammare, ancora una volta, gli animi nerazzurri.