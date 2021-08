Lukaku al Chelsea: 'Tutto fatto!' E poi il clamoroso retroscena su Suning

"Lukaku al Chelsea: tutto fatto!". Il 'cinguettio' di Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, sembra porre definitivamente fine alla trattativa che porterà il centravanti del Belgio a vestire la maglia dei Blues. Per ora non si conoscono ancora le cifre ufficiali dell'accordo ma si parla di un assegno di (circa) 115 milioni di euro.

Intanto emerge anche un 'retroscena' su Suning, la proprietaria dell'Inter. A rivelarlo, sempre tramite Twitter, è il giornalista Fabrizio Biasin: "Lukaku si è accordato col Chelsea, il Chelsea ha fatto la sua offerta, la proprietà Inter non vedeva l’ora che accadesse. Si chiude a 115 milioni". Il cronista di Libero sottolinea come In mezzo a quest'affare ci siano poi "i dirigenti, delusi sia dalla proprietà che dal giocatore: entrambi non hanno tentato la minima resistenza”.