Lukaku al Chelsea? Le reazioni dei tifosi nerazzurri

Si rincorrono con sempre maggiore insistenza le voci che vorrebbero Romelu Lukaku vicino al ritorno al Chelsea per una cifra di oltre 100 milioni e 12 milioni di euro di ingaggio a lui. Una trattativa lampo che nelle prossime ore potrebbe entrare nel vivo con la società londinese pronta ad un rilancio monstre - si parla di una cifra di 130 milioni di euro - che potrebbe far davvero traballare l'Inter che metterebbe a bilancio la più grande cessione della sua storia. Se, però, dal punto di vista contabile, in tanti la vedono come una buona mossa, al netto della ricerca del sostituto, l'anima più autentica del tifo nerazzurro ha delle opinioni molto contrastanti in merito, guardando la possibilità di reinvestire la cifra - non verrà reinvestita per intero, ma soltanto in parte - e quelli che invece vedono in Lukaku non solo un semplice calciatore dell'Inter, ma il giocatore dell'Inter.

Nella giornata di ieri, attraverso il nostro profilo Facebook, la nostra redazione ha voluto raccogliere gli umori dei tifosi in merito a questa trattativa e le reazioni sono state delle più disparate. Un tifoso si è detto pessimista in merito alle condizioni generali della società nerazzurra, facendo un rimando alla situazione dello Jiangsu: "Ma di che stiamo parlando? Vi ricordate che fine ha fatto la squadra di Suning in Cina? Il giorno dopo che ha vinto lo scudetto hanno venduto anche il pullman... qui faranno la stessa cosa". Un altro tifoso si è detto contrario alla cessione facendo una sua riflessione personale: "Ormai hai già dato via Hakimi... forse lo avrei fatto se fosse stato ancora qui, ma non ne sarei comunque stato convinto... fa troppo la differenza e comunque o prendi una scommessa (che potresti anche sbagliare) o dovresti reinvestire i soldi che hai guadagnato dalla sua cessione per trovarne uno dello stesso peso... quindi NO... Big Rom resta con noi". Un altro tifoso ha posto la questione economica dell'offerta fatta al giocatore come elemento principale: "Se ti offrissero 15 milioni invece che 8 milioni che prendi ora che faresti? Nessuno è pollo da lasciare una tale offerta e credo che non lo sia neanche Lukaku... se rimane rifiutando tale offerta vuol dire tantissimo per noi tifosi interisti... il Dio DENARO la vince quasi sempre". Qualcuno si è detto favorevole anche alla cessione del belga, convinto dalle eventuali contropartite che si potrebbero prendere: "Per 135 milioni più Marcos Alonso lo venderei e poi comprerei il centravanti della Fiorentina per 35 milioni più una contropartita". C'è anche chi ipotizza possa essere una mossa da parte di Suning per 'salvare il salvabile' per poi cedere in maniera definitiva: "Devono rientrare dalle perdite della scorsa stagione e quelle che avranno se non aprono gli stadi. Inoltre il prossimo anno scade il prestito... secondo me vogliono raccogliere quanto più possono prendere e poi lasciare la società impoverendo il parco giocatori".

Insomma, anche il tifo non ha una visione univoca. La scelta è di quelle complicate e decisiva per le ambizioni del club nerazzurro non solo per la prossima stagione, ma anche per le prossime. Gli interrogativi e i dubbi sono più delle risposte in questo momento: chi potrebbe essere il sostituto? Che strategie ha Suning per l'Inter? Quanto si rafforzerà o indebolirà la squadra? Al momento non si sa nulla di tutto ciò, ma di certo, qualunque decisione verrà presa, siamo di fronte ad un bivio epocale per la storia recente dell'Inter.