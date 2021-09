Luis Muriel fa crac: situazione e recupero. Ci sarà con l'Inter?

Luis Muriel è ai box, ieri la brutta notizia dai nuovi esami che hanno evidenziato una lesione muscolare di non lieve entità. L’Atalanta ha allarmato parlando di tempi non brevi, La Gazzetta dello Sport conferma la prima idea sui tempi di recupero: il colombiano salterà sicuramente Fiorentina, Villarreal e Salernitana. Poi sarà rivalutato, ma intanto a meno di sorprese dovrebbe saltare pure il Sassuolo il 21 settembre.

Continuano a non esserci certezze sui tempi, ma solo delle possibilità o speranze: 25 settembre con l’Inter o 3 ottobre con il Milan, le due partite prima della sosta, due big match in cui Gasperini farebbe di tutto per averlo. Solo nella più pessimistica – e al momento difficile – delle ipotesi c’è il rientro dopo la sosta di ottobre. Attenzione però, perché anche il Corriere della Sera nell’edizione di Bergamo oggi ne parla: “Per rivederlo bisognerà aspettare la caduta di molte foglie (autunno inoltrato, tra un mese c’è un’altra sosta per gli impegni delle nazionali…)”, si legge.

In casa orobica, occhio anche alla situazione di Duvan Zapata in vista della Fiorentina. Come riferisce la Gazzetta, “la sensazione è che farà parte dell’elenco dei convocati, mentre è più complicato ipotizzare il suo impiego dal 1’ minuto”. Piccoli è invece pienamente recuperato e arruolabile per la 3a giornata.