Luis Alberto, il Milan fa sul serio: due contropartite per convincere Lotito

Il futuro di Luis Alberto sembrerebbe sempre più lontano dalla Lazio. Lo spagnolo è rientrato ieri in Italia dopo non essersi presentato a Formello per il raduno pre stagionale della scorsa settimana. Il rapporto con la Lazio sarebbe molto teso e sembra sempre più possibile una sua cessione. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il giocatore per provare a risolvere la questione, ma se dovesse essere confermata la rottura Luis Alberto verrà messo ufficialmente sul mercato.

Sulle tracce del giocatore ci sarebbero diverse squadre ma al momento non sarebbero ancora arrivate proposte concrete. Claudio Lotito sarebbe pronto a lasciarlo partire per una cifra compresa tra i 45 e i 50 milioni di euro e non sembrerebbe intenzionato a fare sconti. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Milan sarebbe al momento la squadra più interessata. I rossoneri sarebbero alla ricerca del sostituto di Hakan Calhanoglu e sarebbero disposti a tentare il tutto per tutto per lo spagnolo.

L’idea dei rossoneri sarebbe quella di mettere sul piatto due contropartite tecniche per abbassare le richieste biancocelesti e cercare di convincere il presidente Lotito. Nella trattativa potrebbero rientrare due giocatori tra Rafael Leao, Mattia Caldara e Samuel Castillejo, ritenuti sacrificabili da Stefano Pioli, ma non è da escludere anche Alexis Saelemaekers. Rafael Leao, soprattutto, sarebbe un profilo molto gradito a Maurizio Sarri e il suo agente Jorge Mendes è stato di recente avvistato Roma. Il procuratore portoghese è in ottimi rapporti con Lotito e questo potrebbe essere considerato un grande vantaggio nel caso in cui dovesse decollare la trattativa.