Lugano Inter, il centrocampista salta il match: per lui rientro a Milano

Tra circa un'ora l'Inter di Antonio Conte scenderà in campo per la prima amichevole stagionale. Non ci sarà il giocatore nerazzurro, che rientrerà a Milano

La prima di Antonio Conte con l'Inter. Alle 17:30 è in programma l'incontro amichevole contro il Lugano. Per questo primo impegno dei nerazzurri, non ci sarà Radja Nainggolan. Il centrocampista belga rientrerà a Milano. Così Matteo Barzaghi di Sky Sport: "Nainggolan non è salito sul pullman con la squadra direzione stadio. Salta la partita e ha avuto il permesso di rientrare a Milano".