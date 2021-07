Lugano Inter, dove poter vedere la prima partita stagionale dei nerazzurri

L'Inter di Simone Inzaghi è pronta a fare sul serio. Alle ore 20:30 di questa sera, i nerazzurri scenderanno in campo allo Stadio Cornaredo nella prima gara della stagione 2021/2022 per affrontare il Lugano nella Lugano Region Cup.

Il match potrà essere seguito all'interno del territorio italiano su Sky Sport, mentre per chi risiede al di fuori dell'Italia (eccezion fatta per la Svizzera) potrà guardare la partita sui canali ufficiali Facebook e YouTube dell'Inter con telecronaca in inglese.

Su inter.it saranno disponibili gli aggiornamenti live sulla gara, mentre a mezzanotte su Inter TV si potranno visionare gli highlights dell'incontro con annesse le interviste esclusive.