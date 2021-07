Lugano-Inter 2-2: la partita degli uomini di Simone Inzaghi

Finisce la prima amichevole stagionale dell'Inter del nuovo allenatore Simone Inzaghi, dopo la prima settimana di preparazione atletica. La squadra nerazzurra impatta per 2-2 contro il Lugano che era andato due volte in vantaggio con Lovric e Facchinetti, raggiunti da D'Ambrosio e dal gran gol di Satriano che dimostra il suo ottimo stato di forma. Poi, ai rigori, la vittoria del club di Inzaghi.

La squadra di Inzaghi, piena di seconde linee, giocatori in partenza e giovani della Primavera, è sembrata un po' imballata, normale in questa fase della preparazione e, soprattutto, in attesa dei titolari che torneranno dalle vacanze dopo gli impegni in nazionali.

Questa è stata l'occasione per testare alcuni calciatori come Dimarco, autore di un buon secondo tempo, Radu che ha giocato con personalità, e Satriano che è andato ancora in gol. Adesso i nerazzurri continueranno a preparare la stagione e a mettere carichi nelle gambe.