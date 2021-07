Lugano-inter 2-1 p.t.: nerazzurri un po' imballati nel primo tempo

Finisce il primo tempo della prima amichevole stagionale dell'Inter, impegnata in casa del Lugano, con la formazione svizzera in vantaggio per 2-1 nel primo tempo grazie alle reti di Lovric e Facchinetti, con D'Ambrosio che ha accorciato le distanze.

La squadra di Simone Inzaghi ha provato a rimettersi in partita con le occasioni capitate sui piedi di Pinamonti, con il palo di Satriano e con l'occasione di D'Ambrosio sul finale del tempo. Ma le gambe ancora non girano, comprensibilmente, come dovrebbero.

Partita complicata, utile soprattutto per degli spunti e per testare alcuni giocatori. Adesso probabilmente ci saranno dei cambi per provare a dar entrare tutti in condizione e per rimontare il risultato.