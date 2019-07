Lugano Inter, 0-2 primo tempo: che gol di Sensi e Brozovic!

La prima amichevole stagionale vede l'Inter avanti 2-0 contro il Lugano. Un primo tempo controllato dagli uomini di Conte, con Handanovic mai chiamato in causa, se non in una presa bassa su un traversone dalla sinistra nei minuti finali della prima frazione.

La rete che ha aperto il match è di Sensi al 25°. Un bellissimo gol quello del centrocampista nerazzurro. Un interno destro dal limite dell'area di rigore che non ha lasciato scampo al portiere avversario, con la sfera che si insacca quasi all'incrocio dei pali.

I nerazzurri creano tanto, soprattutto con Perisic, e al 45° arriva il raddoppio di Brozovic con un potente destro da fuori area. Annullato anche un gol a de Vrij sul punteggio di 1-0 per fuorigioco di D'Ambrosio sulla conclusione vincente del difensore. Decisione presa dall'arbitro dopo aver rivisto l'azione al monitor.