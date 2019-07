Lucien Agoumé: "E' un onore per me e la mia famiglia..."

Lucien Agoumé è un nuovo giocatore dell'Inter. In giornata è arrivata l'ufficialità. Il centrocampista francese classe '02 ha postato su Instagram le foto della firma del contratto, raccontando la propria felicità:

"È un onore per me e la mia famiglia approdare in questo grandissimo club, l'Inter. Grazie per la fiducia, farò del mio meglio. Grazie. Forza Inter".