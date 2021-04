Lucescu: “L’Inter costruita per vincere, non pensi al bel gioco”

L’ex allenatore dell’Inter Mircea Lucescu ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb ed ha detto la sua sulla corsa scudetto e risposto alle critiche sul gioco di Antonio Conte. Il tecnico rumeno ha guidato i nerazzurri nella complicata stagione 1998/1999, quella successiva alla vittoria della Coppa UEFA di Gigi Simoni. Ecco di seguito riportate le sue parole:

“L’Inter vincerà lo scudetto. C’è troppo distacco per non riuscire a vincere. E poi non ci sono altre squadre in grado di contrastare i nerazzurri. Quando giochi per vincere un campionato non devi pensare al bel gioco. L’Inter è costruita per vincere, conta questo".

Il tecnico ha anche commentato anche la prima esperienza di Andrea Pirlo come allenatore, suo giocatore ai tempi dell’Inter e del Brescia: "Mi dispiace per Andrea, ma c’è bisogno di tempo. Sono convinto che farà bene”.