Lozano ammonito: era diffidato. L'attaccante salterà il match contro l'Inter

Il Napoli vince contro la Sampdoria e si porta a quota 59 punti in classifica, restando dunque in scia di Milan e Juventus (aspettando l'Atalanta, impegnata questa sera in casa della Fiorentina).

Nonostante la vittoria, c'è una nota stonata nel pomeriggio della squadra partenopea. Al 78' infatti, Hirving Lozano è stato ammonito dall'arbitro Valeri: il giocatore era diffidato, e sarà dunque costretto a saltare il match contro l'Inter di domenica prossima.

Una brutta gatta da pelare per Rino Gattuso, che dovrà fare a meno di una delle sue armi più pungenti.