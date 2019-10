Lotito su Lazio-Inter del 2018: il patron fa mea culpa sul caso De Vrij

Lotito torna sullo spareggio Champions del 2018. Ecco quanto dichiarato dal patron biancoceleste al Corriere dello Sport:



"Avrei dovuto intervenire. Comincio ad avere un'età che mi porta a fare delle riflessioni. Io non l'avrei fatto giocare, abbiamo perso la partita per de Vrij. Lo staff mi ha detto che lui era un grande professionista, io da parte mia avevo detto che non avrebbe dovuto giocare, ma non ho obbligato nessuno.



Se è una critica a Inzaghi? No, non è una critica a Inzaghi, ripeto, in primis la colpa è la mia che ho permesso di far giocare de Vrij".