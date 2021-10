Lotito spara a zero su Inzaghi: le parole contro il tecnico nerazzurro

Claudio Lotito spara a zero su Simone Inzaghi.

Il presidente della Lazio, dopo la vittoria discussa ed in rimonta della squadra biancoceleste all’Olimpico contro l’Inter, ha parlato di Felipe Anderson e di alcuni retroscena del passato inerenti alla sua cessione che, a suo dire, sia stata voluta da parte dell’attuale tecnico nerazzurro. Un Claudio Lotito che, alla luce di queste dichiarazioni, non ha ancora digerito l’addio del tecnico.

Ecco le parole al Messaggero: "Come era successo prima del derby, anche questo gol me lo aveva promesso. Quando Tare me lo ha detto che poteva tornare non ci ho pensato un attimo. Io non avrei nemmeno mai voluto cederlo. E pensare che per l'ex allenatore non poteva più giocare nella Lazio...".

Lotito, poi, ha continuato: "Aveva solo bisogno di ritrovare la fiducia in se stesso per esprimersi al massimo. E non avete ancora visto tutto. Perché, come dice il mister, nemmeno lui sa ancora tutte le potenzialità che ha dentro se stesso. Io gliel'ho sempre detto. Lui è determinato dall'inizio, ma con l'Inter vanno fatti gli applausi a tutto il gruppo. La vittoria è stata raggiunta con affiatamento, con grandissimo spirito. E vanno fatti i complimenti a tutti nella Lazio. Anche a chi lavora dietro le quinte, ai medici che in pochi giorni hanno rimesso in piedi Ciro. La squadra ha reagito con grande orgoglio, come avevo chiesto. Sono contento".

Insomma, un’altra stoccata contro Inzaghi all’indomani di una vittoria molto discussa – leggi qui tutta la ricostruzione di quanto accaduto in campo. Per l’Inter è già tempo di Champions, però, con la partita contro lo Sheriff che dovrà portare necessariamente ad una vittoria per non compromettere ulteriormente il girone – a proposito, leggi qui le parole di Simone Inzaghi in conferenza.