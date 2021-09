Lontano dalla panchina, ma sempre al centro di tutto: il Times onora Conte

Il Times, in un articolo del giornalista Matt Dickinson, celebra Antonio Conte e la sua influenza avuta nel gioco del calcio. Tanto criticato in Italia, per idee non ritenute all'avanguardia, tanto celebrato all'estero, l'ex tecnico dell'Inter ha fatto breccia nella testa della stampa inglese. Anche quando è lontano dalla panchina, Conte, sembra avere avuto grande influenza in tanti altri allenatori del mondo del calcio, soprattutto all'Europeo, per quanto riguarda vari aspetti del tattici che lo hanno reso un vincente.

Dall'utilizzo della difesa a 3, utilizzata da ben 15 squadre nel torneo, fino ai meccanismi ripetuti a memoria e all'utilizzo degli esterni, spesso goleador e soprattutto, grandi assist-man per l'esterno opposto. Nessun altro aspetto di gioco è stato più ripreso da parte di altri allenatori come quest'ultimo che è risultato essere un'arma vincente per tantissime squadre.

Insomma, che Antonio Conte sia un allenatore preparatissimo non lo scopriamo di certo oggi ed il suo palmares, ovunque sia andato, parla per lui. Un tecnico che ha anche avuto la capacità di adattare le sue idee del passato, con alcune di quelle moderne e che gli anno permesso, di recente, di poter stradominare nuovamente in Serie A con l'Inter vincitrice dell'ultimo scudetto, dopo nove anni di dominio assoluto della Juventus, che lui stesso aveva iniziato.