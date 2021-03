Longhi: "Sensi non sente il peso della maglia. Bologna decisiva"

Il giornalista Bruno Longhi è intervenuto, oggi, ai microfoni di Sky Sport, e ha parlato dell'Inter e di un suo giocatore in particolare che, in questa stagione, sta trovando poco spazio per gli infortuni, cioè Stefano Sensi.

Ecco le sue parole: "Se lasciamo da parte gli infortuni, nelle prime partite, anche in quelle di Champions contro il Barcellona, abbiamo visto un giocatore che catalizzava il gioco. Dava quel qualcosa in più alla squadra. E' passato dal Sassuolo ad una big, non avvertendo il peso della maglia".

Poi, sullo scudetto: "Vediamo cosa succede dopo gli impegni internazionali. L'Inter gioca a Bologna e questa partita può dare un quadro diverso alla situazione. Vale sia per il Milan che per l'Inter che deve confermare quanto fatto fino ad ora. Con questa sosta c'è un piccolo punto di domanda perchè quando interrompi il filo del discorso, non trovi subito la condizione. Poi l'Inter ha tre partite in una settimana. Certo se fa filotto nelle prossime tre si può parlare solo di secondo posto per le altre".