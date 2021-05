Longari: "Il Real Madrid sta accelerando per Antonio Conte"

Secondo quanto riportato da parte di Gianluigi Longari, continua il pressing del Real Madrid per Antonio Conte che è diventato il primo nome di Florentino Perez per la panchina madrilena.

Ecco le sue parole sul suo profilo Twitter: "ll Real Madrid accelera per Antonio Conte. L’ex allenatore dell’Inter ha scalato le gerarchie di preferenza di Florentino Perez ed in questo momento è in pole position per la panchina delle merengues"

Il tecnico leccese sarebbe dunque vicino a diventare un blancos, dopo l'esperienza biennale all'Inter.