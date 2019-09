Lo strano giudizio di Josè Mourinho su Sanchez: "è un uomo triste"

Josè Mourinho ha allenato i due giocatori che sono chiamati a segnare il nuovo corso dell’attacco nerazzurro, Lukaku e Sanchez. In una intervista al Telegraph, lo Special One ha parlato dei suoi due ex giocatori.

Sul centravanti belga il mister portoghese ha detto che ha sempre segnato, in qualsiasi squadra abbia giocato. “Il suo trasferimento credo sia frutto dell'ambizione del giocatore, che voleva cambiare aria".



A proposito di Sanchez invece la sua idea è del tutto diversa. Nel periodo in cui entrambi erano allo United, Sanchez non dava l’impressione di essere una persona felice, cosa molto importante per riuscire a centrare gli obbiettivi in qualsiasi attività. “Forse sono stato io a non essere in grado di trarre il meglio da lui. Ho sempre considerato Alexis un uomo triste".