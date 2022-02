Liverpool, vittoria in FA Cup. Esordio e paura per Luis Diaz

Il Liverpool di Jurgen Klopp avanza in FA Cup.

Tutto facile per la squadra guidata dal tecnico tedesco. Ad 'Anfield Road' i padroni di casa superano 3-1 il Cardiff, club di Championship. Partita che si decide nella ripresa, dopo lo 0-0 del primo tempo. Il Liverpool cala il tris con le reti di Diogo Jota al 53°, Minamino al 68° e Elliott al 76°. Il gol della bandiera degli ospiti porta la firma di Colwill all'80°. Un successo che permette ai Reds di approdare agli ottavi di finale della più antica competizione della storia del calcio.

Senza Manè e Salah, impegnati questa sera nella finale di Coppa d'Africa, Klopp mette in campo tanti titolari. Turnover in porta, con Kelleher al posto di Alisson. In difesa giocano Alexander-Arnold a destra, Konate e Van Dijk centrali, Tsimikas a sinistra. A centrocampo il capitano Henderson, insieme a Keita e Jones, mentre in attacco il tridente è composto da Minamino, Firmino e Diogo Jota. Tanta qualità e tanta quantità, con gli ingressi nella ripresa di Robertson, Thiago Alcantara, Milner, Elliott e il nuovo acquisto Luis Diaz.

Attimi di paura sul finale dell'incontro. In uno scontro aereo, Luis Diaz cade a terra e subisce un colpo sul ginocchio destro. Si pensa subito ad un problema ai legamenti, con lo staff medico del Liverpoll che procede subito ai movimenti dell'arto inferiore per capire se ci fosse un problema serio. Nulla di tutto questo, solo un colpo fortuito. Luis Diaz ha concluso il match: l'esordio con la maglia dei Reds.