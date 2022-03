Liverpool-Inter, risveglio muscolare: ecco le ultime di formazione

Liverpool-Inter, ultime di formazione.

A poche ore dalla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool, nella mattinata di oggi l'Inter ha svolto il classico risveglio muscolare. Simone Inzaghi ha potuto vedere e constatare il lavoro svolto dai suoi ragazzi ed ha potuto scegliere al meglio la formazione che scenderà in campo questa sera ad Anfield.

Questa mattina Simone Inzaghi ha fatto una probabile scelta di formazione che riguarda l'attacco: a fare coppia con il toro Lautaro Martinez sarà il cileno Alexis Sanchez, con Edin Dzeko pronto a subentrare dalla panchina insieme al Tucu Correa. A centrocampo Arturo Vidal è il favorito a sostituire lo squalificato Nicolò Barella e Simone Inzaghi lo ha scelto anche per l'intensità che Arturo Vidal ha messo durante la gara d'andata. A completare il trio di centrocampo saranno Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic. Gli esterni saranno Ivan Perisic e Denzel Dumfries con Robin Gosens pronto a dare una mano come è successo nella gara di campionato contro la Salernitana con l'esterno tedesco che ha fornito l'assist per Edin Dzeko ed ha sfiorato anche il gol. Il blocco difensivo sarà quello titolare: Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, con il capitano Samir Handanovic che proverà a difendere la porta nerazzurra dagli attacchi dei Reds.

Questa la probabile formazione che scenderà in campo questa stasera ad Anfield:

Inter (3-5-2): Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Arturo Vidal, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Ivan Perisic; Alexis Sanchez, Lautaro Martinez.