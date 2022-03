Liverpool Inter, parla Lautaro: elogi alla squadra e alcuni aspetti importanti

Liverpool Inter nel segno di Lautaro Martinez.

Un gol capolavoro per il successo nerazzurro, un'eliminazione che lascia un po' di rammarico in casa Inter. Lautaro Martinez ha commentato il match ai microfoni di SportMediaset. Le sue parole: "È un duro colpo per noi perché abbiamo fatto due gare di livello, a San Siro e stasera. Loro hanno una squadra di qualità ma noi abbiamo fatto il nostro, con umiltà. L'1-0 ci avrebbe dato una grande spinta, purtroppo siamo rimasti subito in inferiorità numerica e sono questi dettagli che spostano gli equilibri delle partite in Europa, come successo a Madrid. Dobbiamo migliorare su questi aspetti".

Continua Lautaro: "A San Siro abbiamo fatto 70 minuti importanti, con tante situazioni per fare gol e abbiamo preso due gol evitabili. Siamo arrivati qua a giocare con determinazione, abbiamo vinto ma non è bastato. Ci è mancato qualcosa nei dettagli, che sono decisivi in questa competizione. Lavoriamo ogni giorno per portare l'Inter sempre più in alto. Oggi l'abbiamo dimostrato ma non è bastato. Adesso dobbiamo pensare al campionato e alla Coppa Italia"