Liverpool-Inter, le probabili: novità in attacco, Klopp pensa al turnover

Liverpool-Inter, a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio del match i due allenatori sarebbero ancora alle prese con gli ultimi dubbi di formazione.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Simone Inzaghi dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-5-2 e sostituire lo squalificato Barella con Vidal. Il cileno dovrebbe quindi scendere in campo nel ruolo di mezzala destra con Brozovic in mediana e Calhanoglu alla sua sinistra. Il tecnico nerazzurro starebbe pensando ad una mossa a sorpresa in attacco con l’impiego di Correa dal 1’ al fianco di Lautaro Martinez. Davanti ad Handanovic confermato il trio difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni con Dumfries e Perisic sulle fasce.

Jurgen Klopp, forte dello 0-2 del San Siro, potrebbe optare per un mini turnover e lasciare a riposo qualche big. Al momento però, il tecnico tedesco non sembrerebbe intenzionato a grandi rivoluzioni e schierare il solito 4-3-3. Al centro della difesa potrebbe restare fuori Matip con Konate al suo posto a fare coppia con Van Dijk. I terzini saranno Robertson ed Alexander-Arnold. Possibili novità a centrocampo dove dovrebbe essere riconfermato il giovane Elliott con capitan Henderson e Fabinho ai suoi lati e Thiago Alcantara in panchina. Il tridente offensivo dovrebbe essere quello titolare con Salah, Diogo Joya e Manè.