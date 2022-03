Liverpool-Inter, le parole di Inzaghi e Bastoni in conferenza

Liverpool-Inter, la conferenza stampa.

Alla vigilia della partita di Champions League Liverpool-Inter, è andata in scena la consueta conferenza stampa pre-match della sfida. A parlare sono stati il mister Simone Inzaghi e il difensore Alessandro Bastoni. Così Inzaghi: "Della partita d'andata ci ha penalizzato il risultato. Abbiamo fatto una bellissima gara ma il risultato è stato penalizzante anche per quello che abbiamo fatto vedere sul campo. Abbiamo una partita difficilissima contro una delle squadre più forti d'Europa ma ce la giocheremo con tantissime motivazioni".

Ha rimarcato, invece, Bastoni: "Della partita d'andata cambierei il risultato, penso che non rispecchi ciò che abbiamo fatto vedere sul campo. Non sarà facile andare ad Anfield a riprendere un 2-0 ma abbiamo fiducia".

A Bastoni è stato chiesto se ha già affrontato un tridente forte come quello che ha il Liverpool: "Io ho già affrontato giocatori forti come Ronaldo e Benzema. Salah, Manè e Diogo Jota sono giocatori fortissimi ma domani ci servirà un grande spirito di gruppo, servirà a crescere per prendere ancora più consapevolezza".

Inzaghi, dal canto suo, ha spiegato l'importanza di trovare un gol nel primo tempo ma sa anche che sarà una partita molto difficile: "I ragazzi sono concentrati e hanno lavorato bene. Sappiamo che nel loro stadio sarà ancora più difficile rispetto a San Siro. E' da tanti anni che la società non arrivava agli ottavi di finale. La crescita passa attraverso a degli step. Domani ci giocheremo le nostre carte e cresceremo tutti perché sono partite uniche".

Bastoni pensa che non bisogna mettere in difficoltà solo l'attacco del Liverpool: "I Reds sono forti in tutti i settori. Più che a livello singolo dobbiamo metterli in difficoltà a livello di squadra. se si ha paura di giocare alcune partite bisogna cambiare mestiere. Non vedo l'ora che arrivino le 9 di domani sera".

L'Inter arriva a questa partita dopo la vittoria ottenuta contro il Liverpool e Inzaghi spiega che può essere solo utile la vittoria contro la Salernitana: "Venerdì avevamo una partita non semplice e siamo stati bravi a farla diventare semplice, una vittoria che ci voleva soprattutto a livello mentale. Ora siamo pronti ad affrontare il Liverpool".

Ad Inzaghi è stato chiesto dell'eventualità in cui la partita dovesse mettersi male, e se può pensare a preservare qualche giocatore: "Speriamo che questo non succeda. Sappiamo l'importanza della gara che andiamo a disputare. In questo momento c'è stato un grande dispendio di energia ma partite del genere ti danno grande carica e cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi".

Bastoni ci tiene a precisare che non c'è stata nessuna crisi: "Il 5-0 dell'altro giorno non ha chiuso nessuna crisi perché non c'è stata nessuna crisi. Non ci sono mele marce all'interno ed è questo quello che conta. Abbiamo sempre avuto fiducia l'uno nell'altro".

Mister Inzaghi parla anche della vicinanza che sta ricevendo dalla società: "Il presidente è sempre presente e ci fa piacere la sua vicinanza così come quella di tutta la dirigenza. La loro vicinanza è importante sia per me e sia per la squadra".

Bastoni parla della sua amicizia con Robin Gosens e lo fa dicendo che avevano un bel rapporto già da anni: "Viene da un infortunio lungo e ha bisogno di tempo e condizione per tornare al top ma anche lui è consapevole di essere arrivato in un top club e speriamo di averlo al top il prima possibile".