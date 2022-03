Liverpool-Inter: Klopp non rischia, Inzaghi scioglie il dubbio in attacco

Liverpool Inter, manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e i due allenatori sembrerebbero aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione.

Si riparte dalla vittoria dei Reds per 2-0 nella partita di andata giocata a San Siro, i nerazzurri tentano l’impresa (clicca qui per leggere il nostro articolo su tutte le volte che l’Inter è riuscita a ribaltare la gara d’andata). Simone Inzaghi, salvo colpi di scena dell’ultim’ora, dovrebbe confermare il 3-5-2 e schierare in attacco Alexis Sanchez al fianco di Lautaro Martinez. In cabina di regia Brozovic con Calhanoglu e Vidal ai suoi lati. Davanti ad Handanovic ci sarà il solito trio composto da De Vrij, Skriniar e Bastoni, mentre gli esterni a tutta fascia saranno Dumfries e Perisic.

Niente turnover per Jurgen Klopp che dovrebbe scendere in campo con i titolarissimi. L’unico dubbio resta in difesa su chi giocherà al fianco di Van Dijk tra Konate e Matip, con l’ex Lipsia al momento favorito. In porta Allison, i due terzini saranno Alexander-Arnold e Robertson. In mezzo al campo Fabinho, Henderson e Keita. Nel tridente offensivo straordinari per Mané sulla sinistra che resta favorito su Luis Diaz, con Diogo Jota punta centrale e Salah a destra.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Jota, Manè.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro.