Liverpool-Inter, Inzaghi sorprende su Sanchez e chiarisce su Dzeko

Inter, il rimpianto di Mister Inzaghi, ai microfoni di Sky, è evidente dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions nonostante la vittoria di stasera ad Anfield per 1-0 e la bella prestazione di carattere offerta dai suoi ragazzi.

Parla di grande rimpianto Mister Inzaghi, ai microfoni di Sky, nel post partita dopo la vittoria ad Anfield dell'Inter che non basta a passare il turno di e sancisce l'eliminazione dal torneo: "Penso che ci sia un grande rimpianto perché abbiamo voluto con tutte le nostre forze questo ottavo di finale e penso che abbiamo preso dall'urna insieme al Manchester City e al Bayern Monaco la miglior squadra d'Europa".

Mister Inzaghi individua l'ultimo quarto d'ora della partita di andata a San Siro come il grande rimpianto di questo doppio confronto con il Liverpool giocato comunque a viso aperto e ad armi pari. Recrimina anche sul rosso a Sanchez nel secondo tempo, subito dopo l'eurogol di Lautaro, che ha cambiato inevitabilmente la partita nel miglior momento per i nerazzurri.

Sull'episodio del rosso a Sanchez Mister Inzaghi sorprende nella sua netta risposta ai microfoni di Sky dove gli viene chiesto se non ci sia il rimpianto di non avere sostituito prima l'attaccante cileno dopo il giallo rimediato nel primo tempo: "Assolutamente no perché solitamente sono molto attento ma in quel momento Sanchez mi serviva in campo. Stava tenendo il campo nel migliore dei modi quindi non l'avrei cambiato assolutamente in una serata del genere".

Infine un chiarimento sul non utilizzo di Dzeko questa sera, dove nel finale di gara poteva essere utile: "Stasera ho cercato di preservare Dzeko che sarà importantissimo per la partita di Torino. Veniva da tre partite consecutive, quindi nella mia testa ho dovuto fare anche altri calcoli. Non ho cercato di preservare l'1-0 ma ho cercato comunque di tenere la partita in ballo fino all'ultimo".