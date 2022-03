Liverpool Inter, il 2022 ad 'Anfield Road' dei Reds: squadra perfetta

Liverpool Inter, si avvicina il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Martedì sera si disputerà ad 'Anfield Road' il match tra la squadra di Klopp e quella di Inzaghi. L'Inter è tornata al successo in campionato. Un netto 5-0 contro la Salernitana. Bel gioco, intensità, i gol degli attaccanti: i nerazzurri hanno ripreso il cammino. Dall'altra parte, ennesimo successo casalingo per il Liverpool. I Reds hanno superato di misura il West Ham. Rete del successo siglato da Mané.

È un anno perfetto ad 'Anfield Road' per la squadra inglese. Dall'inizio del 2022, il Liverpool ha sempre vinto in casa in Premier League. Vittorie contro Brentford, Leicester, Norwich, Leeds e West Ham. E i numeri sono eccellenti: 15 gol fatti e uno solo subito. L'unico giocatore capace di segnare una rete in casa del Liverpool è stato Rashica del Norwich il 19 febbraio scorso.

Davanti a questi numeri e alla forza della squadra di Klopp, l'Inter è chiamata ad un'impresa titanica. Servirà la partita perfetta.