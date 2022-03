Liverpool-Inter, i probabili 22: Reds al completo, Inzaghi con pochi dubbi

Inter - Dopo la roboante cinquina alla Salernitana, i campioni d'Italia si preparano ora ad affrontare il Liverpool fuori casa questa sera martedì 8 marzo, ore 21:00, per il ritorno degli ottavi di Champions League.

C'è da riscattare la netta sconfitta dell’andata che ha lasciato dell’amaro in bocca, data la qualità della gara nerazzurra; per Inzaghi non dovrebbero esserci grossi dubbi su chi sceglierà di schierare in campo. Confermato l’intero reparto difensivo da Handanovic sino alla solita linea a tre composta da Bastoni, de Vrij e Skiniar, l’unica novità a centrocampo dovrebbe essere rappresentata da Vidal che potrebbe prendere il posto di Barella, squalificato.

Torna dal 1' anche Perisic sull'esterno mancino che, dopo il lieve affaticamento muscolare e il riposo forzato garantitogli dallo staff medico, spingerà la manovra assieme a Calhanoglu, Brozovic e Dumfries. In avanti verso la piena fiducia a Lautaro con spazio a Sanchez che prenderà il posto di Dzeko. Da prendere in considerazione il probabile avvicendamento di Gosens a gara in corso così come di Correa.

Fronte ‘Reds’, Klopp dovrebbe scegliere la migliore formazione possibile con il reparto difensivo al completo anche di Matip, Henderson a centrocampo ed il pericolosissimo tridente offensivo Salah–Jota–Mané.

A seguire le probabili formazioni di Klopp ed Inzaghi per la super sfida europea di questa sera tra Liverpool ed Inter.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Al.Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Elliott; Salah, Jota, Mané. All. Klopp.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi.