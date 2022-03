Liverpool-Inter, due attacchi da urlo. La letalità dei Reds contro la voglia dei nerazzurri

Liverpool-Inter sarà anche il match tra due attacchi veramente fumanti.

Quella di stasera sarà una partita tra due degli attacchi più prolifici di Europa ma i numeri sono comunque abbastanza differenti. Il match di Anfield Road (qui le ultime sulle formazioni) fa seguito alla partita d'andata che, seppur ha visto l’Inter forse giocare addirittura meglio dei Reds, ha mostrato con i fatti tutta la letalità del reparto avanzato degli inglesi rispetto a quello nerazzurro che sparò a salve i numerosi tentativi creati. Infatti l'Inter al Meazza, pur macinando chilometri e creando moltissime occasioni, non riuscì mai a trovare il bersaglio grosso, esattamente come già le era successo nelle due partite giocate nel girone di Champions contro il Real Madrid. Anche in quelle circostanze, pur conducendo per larghi tratti il gioco, i nerazzurri dovettero arrendersi per 1 a 0 a Milano e per 2 reti a zero al Bernabeu.



Andando a confrontare i gol stagionali la prima differenza è il numero: il Liverpool ad oggi ha segnato 109 reti mentre l’Inter "solo" 75. I nerazzurri, pur essendo il miglior attacco della Serie A, hanno un rapporto occasioni create gol realizzati deficitario come dimostra l’ultimo mese che, partita contro la Salernitana a parte, ha certificato questo dato negativo. La differenza, numeri alla mano, è che all’Inter manca un Salah. Andando a vedere le somme di gol realizzati dalle coppie di attaccanti Dzeko e Lautaro insieme hanno segnato 31 gol, esattamente come quelli messi a segno dalla coppia Manè e Diogo Jota, alla quale però la squadra di Klopp aggiunge il bottino delle reti realizzate dal fenomeno egiziano che ad oggi sono già ben 27. A questa macchina di fuoco si è aggiunto in gennaio anche Luis Diaz dal Porto, uno abituato a segnare tanti gol e che in questa stagione con la maglia dei dragoni andò a segno contro il Milan, oltre a Firmino autore della prima rete al Meazza.



Massima attenzione dunque al reparto offensivo del Liverpool, ma anche massima concentrazione per quanto riguarda la fase d'attacco nerazzurra. Occorrerà freddezza e lucidità sotto porta e sfruttare al massimo le occasioni che si riusciranno a creare per non aumentare i rimorsi. In casa nerazzurra tutti sperano che la tripletta messa a segno contro la Salernitana in campionato venerdì scorso possa aver realmente sbloccato Lautaro Martinez che stasera partirà titolare. A fianco a lui è maxi ballottaggio tra Dzeko, autore di una doppietta contro i campani, Sanchez e Correa.