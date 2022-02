Liverpool-Inter: due attaccanti a rischio per il ritorno

Liverpool-Inter, due attaccanti a rischio.

L'ultima giornata di Premier League ha portato sia note positive ma anche note negative per la squadra di Jurgen Klopp. Le note positive sono la vittoria contro il Norwich per 4 a 1 e la sconfitta del Manchester City di Pep Guardiola subita contro il Tottenham di Antonio Conte. Con una partita in meno, i Reds sono a sei punti dalla squadra di Guardiola e vincendo la partita da recuperare, potrebbe andare a tre punti dalla vetta. D'altro canto, ci sono anche le note negative che arrivano dall'infermeria: Roberto Firmino e Diogo Jota rischiano di saltare la gara di ritorno in Champions League contro l'Inter di Simone Inzaghi.

Secondo il Corriere dello Sport, Firmino e Jota non dovrebbero giocare la gara di ritorno contro l'Inter. Come ha confermato lo stesso Klopp, Roberto Firmino dovrà stare fuori a causa di un problema muscolare. Proprio lo stesso Roberto Firmino aveva aperto le danze nella gara d'andata degli ottavi di Champions, segnando il primo dei 2 gol totali subiti da Handanovic. Roberto Firmino contro il Norwich non ha giocato per colpa di questo problema muscolare e la stessa situazione è capitata a Diogo Jota. Il tecnico dei Reds ha detto che ancora non si sa quanto tempo servirà per rivedere Diogo Jota in campo.

Probabilmente Jurgen Klopp dovrà scegliere chi affiancherà Mohamed Salah e Sadio Manè nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I due nomi più caldi sono quelli di Divock Origi e Luis Diaz.