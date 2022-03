Liverpool-Inter, dalla rimonta all'obbiettivo della serata: le parole di Marotta

Liverpool-Inter, Beppe Marotta parla prima della partita.

Prima dell'inizio della partita di ritorno, l'amministratore delegato nerazzurro ha parlato della sfida di questa sera, dopo che all'andata la squadra nerazzurra è stata sconfitta per 2-0 a San Siro, grazie alle reti di Firmino e Salah, nonostante una buona prestazione e tantissime occasioni non sfruttate. Marotta ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, di quello che sarà l'obiettivo dei ragazzi di Inzaghi e delle ambizioni della squadra.

Ecco le sue parole:" C'è grande rammarico per il risultato dell'andata, non meritavamo di perdere. Stasera è un test importante per la crescita di tanti giocatori che assaporano per la prima volta un'atmosfera del generale. Poi il fatto che nel percorso di crescita ci siano anche queste situazioni in cui non abbiamo raccolto quanto seminato serve a capire che nel calcio serve cinismo. Però non c'è nulla da rimproverare ai nostri giocatori e stasera abbiamo l'obbligo di crederci, anche se il pronostico ci è avverso".

Vedremo quale sarà l'atteggiamento che metterà in campo la squadra di Inzaghi, di sicuro ad Anfield la rimonta sembra essere un'impresa al limite dell'impossibile, ma potrebbe essere l'occasione per mostrare le proprie qualità e prendere morale in vista degli impegni futuri, soprattutto per quanto riguarda il campionato, dove la squadra ha come obbiettivo quello di vincere e conquistare la seconda stella, anche se Milan, Napoli e Juventus sono in agguato e daranno battaglia fino alla fine della stagione. Ma stasera è un'altra storia. Stasera è una notte da Inter. Una notte da Champions League.