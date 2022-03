Liverpool-Inter, dalla fascia sinistra al sostituto di Barella: i dubbi di Inzaghi

Liverpool-Inter si avvicina.

A due settimane dal pesante 0-2 subito in casa dall'Inter, i nerazzurri dovranno tentare l'impresa ad Anfiled, nella casa dei Reds. Simone Inzaghi dopo un febbraio deludente rialza la testa in campionato e col 5-0 rifilato alla Salernitana ritrova diverse certezze, tra cui la coppia gol, Dzeko e Lautaro. Intanto, martedì ci sarà il match di ritorno degli ottavi di Champions League, tutta un'altra storia rispetto alla gara di campionato contro la neo-promossa, ma quel successo può essere d'aiuto ad Inzaghi che vorrà sfruttare l'onda della ritrovata vittoria per espugnare la casa del Liverpool (qui le novità sul programma della vigilia). Per farlo avrà bisogno della miglior formazione possibile e di sicuro senza Barella, ha già in mente chi scenderà in campo.

Il tecnico dell'Inter, schiererà il suo classico 3-5-2. Pochi dubbi e tante certezze a partire dal pacchetto difensivo. Skriniar, Bastoni e De Vrij a difesa del capitano Samir Handanovic. In attacco ci saranno Dzeko e Lautaro. Due soli dubbi, quello sulla fascia sinistra e quello in mezzo al campo. Sulla sinistra dovrebbe tornare Ivan Perisic, che dopo l'affaticamento muscolare è tornato ad allenarsi a pieno regime. Mentre in mezzo, al fianco di Brozovic e Calhanoglu ci sarà Vidal. Ancora aperto il ballottaggio con Gagliardini ma il cileno sembra in vantaggio secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Proprio il cileno inisieme a Vecino dovrebbe lasciare l'Inter a giugno, aprendo così nuovi scenari di mercato, con Marotta pronto a sfruttare l'allegerimento del monte ingaggi per provare un grande colpo in estate (qui tutti i dettagli).