Liverpool-Inter 0-1, Skriniar monumentale, Vidal in affanno: le pagelle

Liverpool-Inter 0-1, le pagelle dei nerazzurri.

Una partita giocata a viso aperto da parte degli uomini di Simone Inzaghi e anche vinta grazie al gol spettacolare di Lautaro Martinez, ma che non basta per portare a casa la qualificazione: i nerazzurri tornano a casa e si concentreranno sul campionato e sulla Coppa Italia. Liverpool che è stato molto pericoloso con tre legni colpiti, ma l'Inter non ha demeritato e, anzi, dopo il gol, può recriminare per l'espulsione di Alexis Sanchez a causa della troppa foga.

Di seguito, i voti dei nerazzurri:

HANDANOVIC, 6: Graziato per tre volte dal Liverpool con tre pali, su cui avrebbe potuto fare ben poco. Per il resto, ordinaria amministrazione.

SKRINIAR, 7,5: Difensore incredibile. Non fa toccare palla a Manè nel primo tempo e a Jota nel secondo. Sempre al posto giusto e sempre con tanta personalità. Sta acquisendo lo status da difensore molto importante.

DE VRIJ, 6,5: Non sbaglia praticamente nulla. Annulla Diogo Jota e si disimpegna bene in fase di impostazione. Esce nella ripresa per un risentimento che si spera non sia nulla di grave.

BASTONI, 7: Partita clamorosa del classe 1999. Personalità e qualità. Si spinge meno in avanti, ma, soprattutto nel primo tempo, riesce a chiudere sempre su Salah.

DUMFRIES, 6: Dovrebbe cercare di puntare di più l'uomo e non lo fa. E' prezioso dietro, ma dovrebbe evitare alcune ingenuità.

VIDAL, 5: Giocatore che sembra non avere più nulla a che vedere con gli alti livelli. Sempre in ritardo sul pallone, anche quando parte prima rispetta all'aversario, tanti rischi in fase difensiva e gestione pessima del pallone. I tifosi non lo amano per il suo passato juventino, ma lui fa poco per far cambiare opinione.

BROZOVIC, 7: Partita eccezionale la sua. Finalmente ritorna ai livelli a cui ci ha abituato. Pallone incollato ai piedi e azioni personali che danno il la alle ripartenze pericolose. Esce per un piccolo problema che, speriamo, possa essere risolto agevolmente.

CALHANOGLU, 6: Partita senza infamia e senza lode. Il turco si limita a svolgere il proprio compitino in fase di regia avanzata. Prezioso nei recuperi e nelle coperture.

PERISIC, 7: Oramai ha consolidato il suo elevatissimo livello. Punta sempre l'uomo e cerca sempre di creare la superiorità numerica. Dalle sue parti si vedono le cose più interessanti della squadra.

SANCHEZ, 6: Sarebbe una partita di altissimo livello la sua, visto come è entrato in campo e la voglia che ci ha messo, ma un voto in meno va messo per i due brutti falli che gli sono costati l'espulsione nel momento propizio della partita.

LAUTARO, 7: van Dijk riesce sempre a fermarlo, ma poi tira fuori dal cilindro una vera perla che si insacca all'incrocio e mette paura al Liverpool. La via del gol è stata ritrovata.

D'AMBROSIO, 6: Non soffre particolarmente Manè e ha sui piedi un pallone buono per segnare, ma lo stoppa in malo modo.

DARMIAN, SV

GAGLIARDINI, SV

CORREA, SV

VECINO, SV