Liverpool-Inter 0-1, non basta il gran gol di Lautaro: nerazzurri eliminati

95' - Finisce qui: ai nerazzurri non basta uno splendido gol di Lautaro e una buona prestazione. Liverpool ai quarti.

93' - Cartellino giallo per Gagliardini

90' - Cinque minuti di recupero

85' - Cartellino giallo per Bastoni

83' - Esce Calhanoglu ed entra Vecino, esce Diogo Jota ed entra Luis Dias

77' - Occasione Liverpool! Salah lanciato in profondità, calcia di destro al volo e colpisce il terzo legno per i Reds

75' - Entrano Gagliardini, Correa e Darmian ed escono Lautaro, Brozovic e Dumfries

70' - Cartellino giallo per Manè

64' - Escono Thiago Alcantara e Jones ed entrano Henderson e Keità

63' - Cartellino rosso per Sanchez! Eccesso di foga per l'argentino che era già stato ammonito e finisce la sua partita

61' - Lautarooooooo! Gol stupendo! Sanchez cede al Toro che scarica un gran destro all'incrocio! Nerazzurri in vantaggio

59' - Occasione enorme per l'Inter! Perisic serve Lautaro dopo il velo di Sanchez, ma il tiro è deviato in angolo ed esce di pochissimo

51' - Occasionissima per il Liverpool! Handanovic miracoloso su Jota, poi arriva Salah che colpisce il palo

45' - Comincia la seconda frazione di gioco con D'Ambrosio al posto di de Vrij

Inter potenzialmente pericolosa, ma Liverpool con le occasioni migliori. La squadra nerazzurra che, come nella partita d'andata, se la gioca a viso aperto contro la squadra di Klopp e crea qualche situazione potenzialmente pericolosa, anche se veramente di rado arriva al tiro in porta (solo una punizione di Calhanoglu). Ma quando i Reds accelerano fanno tantissima paura e lo dimostrano con la traversa di Matip su colpo di testa e con la punizione sul finire del primo tempo di Alexander-Arnold. Quasi tutti positivi tra i nerazzurri, forse l'unica nota stonata è quella di Lautaro che sta incontrando un immenso van Dijk sulla sua strada.

52' - Finisce il primo tempo della partita

52' - Occasione Liverpool! Grande punizione di Alexander-Arnold e palla fuori di pochissimo

50' - Ammonito Vidal per fallo su Jones

45' - Cinque minuti di recupero

41' - Occasione Inter! Calhanoglu su punizione va direttamente in porta e Alisson para

40' - Ammonito Jota per fallo su Dumfries

30' - Occasione Liverpool! Calcio di punizione per i Reds, Matip colpisce di testa e centra la traversa!

28' - Riprende la partita dopo l'interruzione

25' - Partita momentaneamente interrotta per un problema di salute ad un tifoso del Liverpool nella Kop

21' - Calhanoglu prova in verticale per Lautaro dopo il velo di Sanchez, ma Alexander-Arnold è bravissimo in recupero

16' - Da calcio d'angolo, pallone colpito di testa da van Dijk, ma è centrale per Handanovic

6'- Buona azione dell'Inter sulla sinistra con Perisic che la mette in mezzo per Dumfries il cui destro è troppo molle

1' - Inizia il ritorno ad Anfield!

Liverpool-Inter, pochi minuti all'inizio della partita.

Dopo il 2-0 dell'andata, la squadra nerazzurra proverà l'impresa ad Anfield per guadagnarsi l'accesso ai quarti di finale di Champions League. Una sfida che, in qualunque modo andrà, dovrà dare consapevolezza alla squadra di Simone Inzaghi in vista delle altre competizioni in programma. Il tecnico nerazzurro conferma Arturo Vidal al posto dello squalificato Barella, mentre in avanti la sorpresa è Sanchez al posto di Dzeko. Per Klopp c'è Thiago Alcantara in mezzo, dopo i dubbi della vigilia.