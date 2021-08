Liverpool Chelsea, il giudizio dei giornali su Lukaku è inequivocabile

LIVERPOOL CHELSEA - Il giorno dopo il match di Anfield Road che ha visto Red Devils e Blues pareggiare 1-1 grazie alle reti di Mohamed Salah e Kai Havertz, la stampa britannica ha espresso il proprio giudizio sui calciatori scesi in campo, soffermandosi soprattutto sulla gara di Romelu Lukaku che è stata tutt'altro che brillante.

A differenza del match di settimana scorsa che ha visto la propria squadra trionfare per 2-0 in trasferta contro l'Arsenal di Mikel Arteta e dove ha anche timbrato il cartellino con un gol, l'ex centravanti nerazzurro contro gli uomini allenati da Jurgen Klopp si è mostrato in evidente difficoltà. La coppia di difesa formata da Joel Matip e Virgil Van Dijk ha ingabbiato Lukaku concedendogli pochissimi spazi e pochissime chances di girarsi e puntare la porta.

Questo fattore non è passato inosservato alla redazione del Sun che ha valutato il lavoro di Lukaku leggermente al di sotto della sufficienza ma comunque inusuale per le sue capacità. Più "dura" invece la redazione del Daily Mail, che ha rifilato al centravanti belga un 5 in pagella commentando il suo operato così: "Rispetto a quella dell'Arsenal affrontata settimana scorsa, la difesa del Liverpool con lui è stata molto più severa. Il suo unico tiro è stato innocuo e facilmente leggibile dal portiere Alisson".