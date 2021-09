Live, Shakhtar-Inter 0-0: finita! Pareggio deludente per l'Inter

92' - Finisce qui: pareggio molto deludente per l'Inter che non riesce a sbloccarsi in Champions

90' - Due minuti di recupero

89' - Ci prova Calhanoglu, ma la palla va larga

86' - OCCASIONE INTER! Correa riceve da Perisic e prova un tiro a giro su cui Pyatov si supera!

84' - Esce Alan Patryck ed entra Marlos per lo Shakhtar

80' - Ammonito Dumfries per aver trattenuto la maglia di un giocatore dello Shakhtar

77' - Per lo Shakhtar entrano Mudryk e Kryvtsov

71' - Esce Lautaro Martinez ed entra Sanchez. Inter senza centravanti di ruolo

65' - OCCASIONISSIMA FALLITA DA LAUTARO! Pyatov sbaglia il rinvio, servendo Lautaro che da buona posizione tira alto. Troppi gol facili sbagliati!

63' - Ammonito De Zerbi dalla panchina per proteste

54' - Doppio cambio per l'Inter: escono Brozovic e Dzeko entrano Calhanoglu e Correa

50' - Ancora Shakhtar che prova il tiro con Pedrinho, murato da Skriniar. Inter completamente in bambola e senza idee

48' - OCCASIONE SHAKHTAR! Pedrinho mette in mezzo per Alan Patryck che a porta libera fallisce il vantaggio grazie ad una scivolata provvidenziale di Skriniar!

45' - La partita riprende!

Sembra di rivivere una sorta di prosieguo delle due partite della passata stagione: l'Inter ha poche occasioni, ma che riesce a fallire in maniera clamorosa. Lo Shakhtar e De Zerbi hanno tanti meriti: gli ucraini si chiudono bene e ripartono rapidamente rendendosi pericolosissimi. A tal proposito, la fase difensiva ancora non riesce a dare quella sicurezza vista la scorsa stagione. Troppi spazi per lo Shakthar. Nel secondo tempo si deve cambiare registro.

48' - Finisce il primo tempo. Inter deludente fino ad ora, con lo Shakhtar che riesce a coprire bene gli spazi e a ripartire velocemente

45' - Tre minuti di recupero

38' - OCCASIONE INTER! Cross di Brozovic, la palla arriva a Dumfries il cui colpo di testa viene rimpallato. Poi batti e ribatti, ma la palla va in angolo

33' - OCCASIONE INTER! Cross di Dumfries che Matvienko devia in angolo. La palla ha attraversato tutta l'area. Dall'angolo, la palla arriva a Dzeko che tutto solo si divora lo 0-1

29' - Lautaro prova un destro a giro che finisce fuori di poco, ma l'arbitro fischia un fuorigioco dubbio

19 ' - OCCASIONE SHAKHTAR! Dzeko perde un pallone velenoso che Solomon conquista, ma il suo tiro è ribattuto. La palla termina ad un liberissimo Alan Patryck che tira a fil di palo

13' - CHE OCCASIONE PER L'INTER! Barella riceve palla e dalla distanza tira fuori un missile che si stampa sulla traversa!

8' - Bruttissimo infortunio per Traorè, costretto a lasciare il campo per una torsione innaturale del ginocchio. Al suo posto Tete

6' - Lancio di Vecino per Dumfries che serve Dzeko, ma il suo tiro è rimpallato dal difensore

4' - Vicinissimo al vantaggio Solomon che scarica un destro secco a sfiorare il palo

3' - Dodo' ci prova da fondo campo, ma Handanovic blocca senza problemi

1' - Partiti!

Torna la Champions League e torna in campo l'Inter che, a partire dalle 18:45 sfiderà lo Shakhtar Donetsk in un remake della partita della passata stagione, quando, i nerazzurri, furono eliminati dall'Europa proprio dalla squadra ucraina a San Siro. Due squadre che vengono da due sconfitte: quella beffarda dell'Inter contro il Real Madrid e quella a sorpresa degli uomini di De Zerbi contro lo Sheriff. Intanto, di seguito, le due formazioni ufficiali:

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1) Pyatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Alan Patrick, Solomon, Pedrinho; Traoré. All.: De Zerbi

INTER (3-5-2) : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: Simone Inzaghi