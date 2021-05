LIVE - Sassuolo-Atalanta 1-1: Berardi pareggia dal dischetto

E' cambiato il risultato di Sassuolo-Atalanta, dopo che il primo tempo si era concluso 1-0 a favore degli ospiti grazie alla rete di Gosens. Il pareggio dei padroni di casa è arrivato al 51', grazie ad un rigore concesso dall'arbitro Pairetto.

Si incarica della battuta Domenico Berardi, che spiazza Sportiello e ristabilisce la parità. Ricordiamo che l'Atalanta è in dieci uomini dal 23' del primo tempo, quando Gollini è stato espulso per un intervento da ultimo uomo. In questo momento l'Inter è campione d'Italia.