LIVE, Sampdoria-Inter 2-2: finita. Pareggio per i nerazzurri

90' + 7' - Partita finita! L'Inter torna a Milano con un pareggio ed interrompe la serie di vittorie consecutive. Partita fisica e ben preparata da D'Aversa. Sensi uscito per un problema fisico, seguiranno aggiornamenti

90' + 6' - Esce con i pugni Handanovic sul traversone dalla destra

90' + 5' - Punizione per la Sampdoria dopo il fallo di Barella. Una delle ultime occasioni prima del triplice fischio

90'+ 2' - OCCASIONE SAMPDORIA! Torregrossa ruba palla a Barella e parte verso l'area nerazzurra. Vidal in recupero commette fallo e viene ammonito. Punizione per la Sampdoria dalla zona centrale

90' - Sei minuti di recupero

89' - Ammonito prima Dzeko e poi Correa per l'Inter

88' - Ammonito Adrien Silva, che viene sostituito con Torregrossa

87' - Sensi esce dal campo dolorante. Inter momentaneamente in dieci

86' - Corner per la Sampdoria

83' - Intervento del VAR per un possibile tocco di mano di Silva. Niente rigore.

82' - Ammonizione di Colley per fallo su Dumfries

81' - OCCASIONE SAMPDORIA! Caputo in profondità, ma Handanovic esce in anticipo

79' - Sensi non ce la fa, ma rimane in campo spostandosi in attacco al fianco di Dzeko. I nerazzurri hanno già effettuato tutti e cinque i cambi

77' - Cambio per la Sampdoria: dentro Verre e Murru per Damsgaard e Augello

75' - Problema al ginocchio per Sensi dopo un contrasto in area della Sampdoria.

73' - OCCASIONE SAMPDORIA - D'Ambrosio salva sulla linea l'appoggio a colpo sicuro - ad incrociare - di Damsgaard

72' - OCCASIONE INTER! Correa entra in area, sterza, e calcia. Audero risponde presente, ma c'è fuorigioco dell'argentino in partenza.

70' - Cooling break per le due squadre

68' - OCCASIONE INTER! Galoppata sulla destra per Dumfries che entra in area e serve Correa. El Tucu, dopo una sterzata, calcia alto sopra la traversa con il sinistro

67' - Cambio per la Samdoria con l'inserimento di Askildsen per Quagliarella

66' - Non ce la fa Federico Dimarco che chiede il cambio. Inzaghi inserisce Dumfries. Dentro anche Sensi per Chalanoglu

65' - Ammonito Bereszynski per fallo su Calhanoglu

63' - Crampi per Dimarco. Inter in 10 per ora

62' - Terzo cambio per l'Inter: esce Lautaro entra El Tucu Correa

57' - OCCASIONE SAMPDORIA! Bereszynski salta D'Ambrosio e mette in mezzo per Caputo che calcia d'esterno sinistro. Palla ampiamente larga alla destra di Handanovic

54' - OCCASIONE INTER! Ottima chance per Calhanoglu che cerca di mirare l'angolo basso, ma la palla esce di un soffio

53' - Doppio cambio per l'Inter: escono Brozovic e Perisic per Vidal e D'Ambrosio. Dimarco viene spostato in mediana con il numero 33 che agirà nel terzetto difensivo

52' OCCASIONE INTER! Barella tiene il pallone, si libera di due avversari e la mette in mezzo ma Lautaro non riesce a colpire bene disturbato dai difensori della Sampdoria

51' - OCCASIONE INTER! Palla di Brozovic in verticale per Perisic che la mette in mezzo troppo forte e Dzeko non arriva in tempo sulla palla. Grande occasione

47' GOL DELLA SAMPDORIA! Caputo in profondità serve Bereszynski che la mette morbida sul secondo palo dove Augello, con un sinistro al volo, manda la palla in rete. Handanovic non può nulla. Avvio shock per l'Inter.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

45' + 2' - Termina il primo tempo. Nerazzurri in vantaggio grazie alle reti di Dimarco e Lautaro. Per la Sampdoria la rete di Yoshida. Ottima risposta dei nerazzurri che avevano iniziato soffrendo il pressing alto della squadra di D'Aversa. Partita vivace.

45' - Due minuti di recupero

44' - GOL DELL'INTER! Riparte Barella dalla mediana, crossa dal limite destro dell'area e Lautaro, con il sinistro al volo, la insacca in rete. Nuovo vantaggio nerazzurro!

43' - Ripartenza stoppata per l'Inter, fallo in mediana

41' - OCCASIONE INTER! sugli sviluppi dell'angolo calciato da Dimarco, Skriniar impatta molto bene ma la palla finisce alta di poco

40' - Calcio d'angolo per l'Inter

38' - OCCASIONE SAMPDORIA! I blucerchiati recuperano palla, togliendola a Calhanoglu, e Candreva prova il cross. La palla finisce fuori

36' - Attacca la Sampdoria sulle ali dell'entusiasmo per il pareggio

35' - Ammonito Thorsby per proteste

33' - GOL DELLA SAMPDORIA! Sugli sviluppi del corner Colley la rimette in mezzo di testa, Perisic cerca di allontanare, ma lo fa male mettendola sui piedi di Yoshida. Il difensore blucerchiato calcia in porta e trova il pareggio per la Sampdoria. Sfortunata deviazione di Dzeko che spaizza Handanovic

33' - Corner per la Sampdoria

30' - OCCASIONE INTER! Lautaro parte alle spalle di Dzeko, si allarga e calcia in porta. Audero risponde presente e manda la palla in corner

28' - Ci prova la Sampdoria, Skriniar calcia lontano

25' - Cooling break per le due squadre

24' - OCCASIONE INTER! Calhanoglu dal limite prova con il mancino, la palla esce larga alla destra di Audero

23' - Ci prova la Sampdoria con un lancio lungo per Candreva. Handanovic esce senza problemi

22' - Si alza il ritmo del match

17' - GOL DELL'INTER! Punizione al limite di Dimarco che la piazza nel sette! Nulla può Audero. È il primo gol del numero 32 in questa stagione

16' - Fallo su Lautaro Martinez di Colley al limite dell'area. Punizione interessante per i nerazzurri

15' - Cross di Dimarco, deviato in corner

13' - OCCASIONE INTER! Skriniar entra in area e prova a metterla al centro. Calcio d'angolo per i nerazzurri

11' - Punizione in mediana per l'Inter

9' - Primo calcio d'angolo del match per la Sampdoria

6' - Rimane in attacco la Sampdoria. Calcio di punizione per i blucerchiati

3' - OCCASIONE SAMPDORIA! Thorsby s'inserisce e sul cross di Augello colpisce alto di testa

1' - Orsato fischia il calcio d'inizio! PARTITI!

Pochi minuti al fischio d'inizio tra Sampdoria ed Inter

SAMPDORIA (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 22 Yoshida, 15 Colley, 3 Augello; 87 Candreva, 5 Silva, 2 Thorsby, 38 Damsgaard; 10 Caputo, 27 Quagliarella.

A disposizione: 33 Falcone, 4 Chabot, 8 Verre, 9 Torregrossa, 11 Ciervo, 12 Depaoli, 16Askildsen, 19 Dragusin, 20 Ihattaren, 25 A. Ferrari, 29 Murru, 70 Trimboli.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 Dimarco; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 19 Correa, 22 Vidal, 33 D'Ambrosio.