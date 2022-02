Live, Napoli-Inter 1-1: cambi per entrambe le squadre

82' - Entrano Vidal e Sanchez ed escono Lautaro e Calhanoglu per l'Inter, entrano Mertens, Juan Jesus e Ounas ed escono Zielinski, Insigne ed Osimhen

75' - Esce Fabian Ruiz ed entra Anguissa

68' - Occasione Napoli! Errore in impostazione di Brozovic. Insigne recupera e serve Elmas, ma Handanovic ha un grande riflesso e devia in angolo

59' - Ammonito Brozovic che era diffidato

56' - Cosa ha fatto Koulibaly! Perisic la mette in mezzo per un liberissimo Dumfries, ma il senegalese non è d'accordo e fa un miracolo in scivolata

54' - Occasione Napoli! Pasticcio tra Brozovic e Barella, ne approfitta Osimhen, ma Handanovic salva in angolo

46' - Dzekooooooooo! Lautaro mette in mezzo, pasticcio dei centrali del Napoli e il bosniaco la mette dentro

45' - Comincia la ripresa

Brutta Inter nella prima metà di gioco, con un Napoli che dopo il vantaggio su rigore netto, controlla bene la partita con personalità. De Vrij irriconoscibile, sovrastato sempre da Osimhen, centrocampo completamente lento e sfilacciato e attacco invisibile. Bisognerà trovare delle soluzioni perchè la squadra di Spalletti riesce a creare tanti pericoli, mentre i nerazzurri si limitano ad uno sterile possesso palla, senza verticalizzare.

47' - Fine primo tempo

45' - Due minuti di recupero

41' - Occasione Inter! Lautaro recupera palla e serve Dumfries che va via di fisico, ma calcia largo

37' - Cartellino giallo per Insigne per proteste

35' - Occasione Inter! Dimarco serve Perisic che la mette in mezzo per Dzeko che schiaccia pianissimo di testa e Ospina blocca

28' - Occasione Napoli! Osimhen va via a de Vrij. Batti e ribatti, con Skriniar che liscia e Insigne che spara alto. Inter in affanno

27' - Occasione Napoli! Di Lorenzo porta palla e serve Osimhen che calcia all'esterno della rete

25' - Politano esce per un problema fisico. Dentro Elmas

14' - Palo di Zielinski! Politano mette in mezzo per il polacco il cui tiro si stampa sul palo esterno

6' - Insigne trasforma dagli undici metri. Napoli avanti

5' - Calcio di rigore per il Napoli!

4' - Occasione Napoli! Zielinski mette in mezzo da sinistra per Di Lorenzo che calcia dalla distanza e la palla esce fuori di poco

1' - Partiti!

Napoli-Inter, manca poco all'inizio della sfida scudetto.

Allo stadio Diego Armando Maradona la squadra di Luciano Spalletti e quella di Simone Inzaghi si sfidano in una gara che può essere davvero molto importante in ottica scudetto, soprattutto dopo la sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan della scorsa giornata. Due squadre che attraversano due momenti diversi, con il Napoli reduce dalla vittoria esterna contro il Venezia e che oggi recupera il suo leader difensivo Kalidou Koulibaly, reduce dalla fantastica vittoria in Coppa d'Africa con il suo Senegal. Inzaghi, invece, deve fare i conti con una squadra che, dopo aver dominato la partita contro il Milan, è tornata a casa con zero punti e che negli scontri diretti, in questa stagione, pochissime volte è riuscita ad imporre la propria legge. I nerazzurri devono anche fare i conti con l'assenza pesante di Alessandro Bastoni, squalificato per due giornate e infortunatosi nella sfida di Coppa Italia contro la Roma. Non solo, ma da Napoli, i nerazzurri, negli ultimi vent'anni, sono usciti vittoriosi solamente una volta.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

All. Luciano Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.